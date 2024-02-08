Бушующая в Пермском крае «Ольга» попала на видео Циклон «Ольга» добрался до Пермского края

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Циклон «Ольга» накрыл Пермский край и спровоцировал сильные снегопады в регионе. Telegram-канал Ural Mash опубликовал видео с заваленными снегом дорогами. По данным канала, за сутки в регионе произошло около 10 дорожно-транспортных происшествий. Региональное управление ГИБДД временно ограничило движение транспорта на ведущих трассах.

Снежная буря в Прикамье не утихает. По прогнозам синоптиков, в регионе в ближайшее время выпадет еще 10 сантиметров осадков. Госавтоинспекция в целях обеспечения безопасности ограничила проезд на М7 «Волга» и полностью закрыла движение на трассе Екатеринбург — Пермь. Ме будут действовать до улучшений погодных условий.

Мэр Перми заявил, что все службы работают в усиленном режиме и пообещал, что коммунальные службы будут вывозить снег по ночам. При этом отмечается, что горожане заметили технику днем и не видят смысла тянуть с уборкой до темноты.

Ранее «Ольга» обрушилась на Москву. Синоптики прогнозировали, что в четверг, пятницу и субботу температура днем опустится до минус 9–11 градусов. Ночью воздух остынет до –20 градусов.

Специалист «Фобоса» Евгений Тишковец сообщил, что «Ольга» поставит рекорды осадков. По его словам, может быть побит погодный рекорд этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр ранее заявил, что лучший способ избежать встречи с циклоном «Ольга», — оставить машину. Также он посоветовал перенести дальние поездки, чтобы избежать заносов, вылета с трассы и ДТП.