«Хотим домой!»: российские туристы застряли в аэропорту Кубы Российские туристы не могут вылететь из Кубы из-за неисправности самолета

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Российские туристы застряли в аэропорту кубинского острова Кайо-Коко из-за технической неисправности самолета, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на видеозапись, сделанную одним из путешественников. На ней видно, как россияне хлопают в ладоши для привлечения внимания и кричат «Хотим домой». Отмечается, что туристы ожидают вылета уже семь часов.

Рейс авиакомпании Nordwind должен был вылететь из Кайо-Коко в Москву еще 8 февраля в 18:00 по местному времени, однако затем вылет перенесли на 05:40 утра. Решение о переносе вылета объяснили тем, что самолету не хватает топлива. Позднее была озвучена другая причина, связанная с технической неисправностью воздушного судна. В настоящее время в аэропорту кубинского курортного острова находятся более 300 россиян. Им раздали бутерброды и воду.

В середине января около 300 российских туристов попали в эпицентр мощного урагана в городе Порт-Луи, расположенном на Маврикии. По данным метеорологов, скорость ветра во время урагана достигла 200 метров в секунду. Отмечается, что сильные ливни и мощные ветра были вызваны циклоном «Белаль». Из-за аномальной погоды работа местного аэропорта, а также практически всех магазинов на острове была приостановлена.