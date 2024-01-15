Почти 300 россиян попали в эпицентр мощного урагана на Маврикии Mash: около 300 россиян не могут покинуть Маврикий из-за бушующего циклона

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Почти 300 российских туристов застряли в Порт-Луи на Маврикии, где бушует мощный ураган, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, на небольшом острове в Индийском океане недалеко от Мадагаскара идут сильные ливни, а ветер достигает 200 км/ч.

Отмечается, что непогода вызвана циклоном «Белаль». Высота волн достигает восьми метров, автомобили утопают прямо на улицах. В регионе объявлен «фиолетовый» уровень тревоги из-за урагана третьей категории. В таком случае прекращается работа аэропорта и почти всех магазинов, также запрещены перемещения без всякой необходимости.

Как подчеркнули в посольстве России в Маврикии, из-за близкого прохождения циклона на острове возможны перебои с водоснабжением и электричеством. Российских туристов призвали запастись бутилированной водой на несколько суток, фонариками, готовыми консервами и другими необходимыми для выживания вещами.

Ранее после мощных ливней в Турции вышли из берегов Средиземное и Эгейское моря. В результате непогоды оказались затоплены крупные города, в том числе Измир и Анталья. Из-за сильных осадков также разлилась река Дюден.