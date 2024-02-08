Москвичам назвали особенности предстоящей весны Синоптик Шувалов: весна в Москве будет внезапная и противоречивая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Весна придет в Москву своевременно, но будет похожа на заканчивающийся зимний сезон благодаря противоречивому характеру, рассказал в беседе с НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, капризы погоды будут проявляться в виде резких перепадов температур.

Я думаю, что весна наступит в этом году своевременно. <...> В начале марта ситуация станет более прозрачной. Я очень сильно подозреваю, что у весны будет такой же внезапный и противоречивый характер, как и у зимнего сезона, — высказал мнение синоптик.

При этом он не стал называть точные даты прихода весны, объяснив это тем, что прогнозы на срок более пяти-семи дней могут быть неточными. Поэтому говорить о том, что к москвичам идет весна, пока преждевременно, отметил специалист.

Ранее циклон «Ольга», принесший в Москву рекордные снегопады, спровоцировал в городе 8-балльные пробки, взлет цен на такси и массовую аварию на трассе М-4 с участием 29 автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.

Между тем, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что дальнейшие погодные условия в российской столице будут определяться тыловой частью циклона, ушедшего в Московскую область. Таких мощных снегопадов, как в среду, 7 февраля, не ожидается.