Метель, сугробы, мороз: фото февральского снегопада в Москве

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Снежная погода в Москве 7 февраля 2024 года

В Москву пришел циклон «Ольга» и принес с собой сильные снегопады и похолодание. Целый день в столице была метель, а порывы ветра при этом достигали 15-17 метров в секунду. Такая погода, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, сохранится и завтра.

За среду и четверг сугробы в Москве подрастут на 7-8 сантиметров. Хотя завтра осадков выпадет меньше, будет холоднее: температура воздуха в Москве опустится до −10 градусов.

Традиция давать имена циклонам зародилась в Свободном университете Берлина. Там, несмотря на то, что профессиональное сообщество относится к этому с иронией, регистрируют каждый нетропический циклон, а после продают сертификаты: можно прийти и купить это погодное явление, названное практически любым именем. Такой документ стоит от 200 до 300 евро, а услуга пользуется популярностью в основном у влюбленных мужчин.

Из-за циклона «Ольга» в Москве почти круглосуточно работают коммунальщики, а автомобилисты пересаживаются на общественный транспорт, чтобы не застрять в пробках по пути домой.

Снимки февральского снегопада в Москве — в галерее NEWS.ru.