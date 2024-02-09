«Приближение весны»: Вильфанд рассказал о погоде на День святого Валентина Вильфанд заявил о почти весенней погоде в Москве на День святого Валентина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В День святого Валентина, 14 февраля, в столичном регионе ожидается мягкая, почти весенняя погода без сильного ветра, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, дневная температура составит минус 1–6 градусов, а ночью ожидается минус 3–8.

В День святого Валентина, 14 февраля, ночью — минус 3–8, днем — минус 1–6. Температурный фон будет выше нормы примерно на полтора-два градуса. Также в среду прогнозируется снег. Будет мягкая погода без сильного ветра. Это приближение весны, — сказал Вильфанд.

Ранее он сообщил, что в субботу, 10 февраля, и воскресенье, 11 февраля, в Москве ожидается солнечная, но суперхолодная погода, температура будет на 11 градусов ниже нормы. По словам Вильфанда, ночью 10 февраля прогнозируется минус 22–24 градуса, а по области столбики термометров опустятся до минус 27. Осадков и ветра не ожидается.

Вильфанд добавил, что сильные морозы также проигнозируются в выходные в Санкт-Петербурге. Ночные температуры составят около 20 градусов мороза, дневные — минус 10–12 градусов. С понедельника ночные температуры прогнозируются около минус 15 градусов, дневные — минус 7–11.