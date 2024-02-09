Вильфанд предрек москвичам суперхолодную погоду в выходные Синоптик Вильфанд предрек суперхолодную погоду в выходные в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу, 10 февраля, и воскресенье, 11 февраля, в Москве ожидается солнечная, но суперхолодная погода, температура будет на 11 градусов ниже нормы, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, ночью 10 февраля прогнозируется минус 22–24 градуса, а по области столбики термометров опустятся до минус 27.

В дневные часы по Московскому региону будет от 10 до 15 градусов мороза. В воскресенье ночью минус 18–23, днем — минус 7–11. Над регионом будет господствовать антициклон, поэтому осадков не ожидается. Ветра тоже не будет, поэтому в выходные будет красивая морозная погода — солнце будет играть на чистом свежем снегу, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что сильные морозы также ожидаются в выходные в Санкт-Петербурге. Ночные температуры составят около 20 градусов мороза, дневные — минус 10–12 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что весна придет в Москву своевременно, но будет похожа на заканчивающийся зимний сезон благодаря противоречивому характеру. По его словам, капризы погоды будут проявляться в виде резких перепадов температур. При этом синоптик не стал называть точные даты прихода весны, объяснив это тем, что прогнозы на срок более пяти — семи дней могут быть неточными.