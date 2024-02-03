Что за магнитная буря обрушится на Землю: когда будет, чем опасна для людей

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Российские астрофизики предупредили, что в грядущий понедельник, 5 февраля, на Земле произойдет геомагнитная буря. Какой она будет мощности, что происходит на Солнце, есть ли опасность для людей?

Что за магнитная буря обрушится на Землю

Согласно информации лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук, 5 февраля на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает MK.RU.

«Геомагнитное поле планеты будет возмущено после полуночи, сообщают астрофизики, а геомагнитный шторм, предположительно, начнется с 3 часов ночи», — пишет издание.

Уточняется, что грядущая магнитная буря входит в категорию G1, то есть будет слабой. Опасности для подавляющего большинства населения планеты это явление не несет.

«Подобные возмущения на оказывают негативного воздействия на работу электрических сетей и электроники. Как правило, они не ощущаются людьми. Только очень впечатлительные могут почувствовать недомогание после получения информации о магнитной буре. Возможны незначительные колебания в электросети и северные сияния. По словам биологов, такую магнитную бурю почувствуют мигрирующие животные», — отмечает портал dni24.

Что происходит на Солнце

Астрофизики заявили, что Солнце проходит 11-летний цикл активности и приближается к своему пику. По словам специалистов, на этот раз звезда ведет себя не так спокойно, как ранее предполагалось. В связи с этим количество магнитных бурь, которые будут обрушиваться на нашу планету, будет увеличиваться, подчеркивается в публикации sm.news.

«Этот год должен стать пиком солнечного максимума, поэтому мы можем ожидать повышенной солнечной активности. Удивительные полярные сияния станут более частыми (даже в низких широтах). Но мы также можем ожидать отключения радио и сбоев в работе спутников. Согласно моделям Центра прогнозирования космической погоды, Солнце должно достичь пика своей активности в период с января по октябрь этого года», — цитирует специалистов издание.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Врач-кардиолог Юрий Конев в разговоре с NEWS.ru пояснил, что во время геомагнитных возмущений прежде всего страдает регуляция давления, что может привести к ухудшению самочувствия.

«Первое, что нужно сделать, это пить больше воды. Можно даже добавить в нее поваренную соль, которая задерживает жидкость в организме. За счет этого увеличивается объем циркулирующей крови, соответственно, повышается артериальное давление», — советует медик.

По словам преподавателя медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова, людям, которые имеют проблемы с сердцем, стоит снизить активность в период геомагнитных возмущений.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. <...> В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижаются мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — объяснил хирург.

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