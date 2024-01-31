Магнитные бури сегодня, 31 января: что будет завтра, какой мощности

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра магнитные бури, при чем здесь вспышки на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 31 января и 1 февраля

По информации ученых из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 31 января, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Вероятность возникновения сильных геомагнитных ударов оценивается в 15%.

С 12:00 и до полуночи по московскому времени сила геомагнитных возмущений достигнет уровня Kp 3, что является слабой магнитной бурей.

Ученые из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») отмечают, что сегодня вспышки класса Х на Солнце маловероятны, а также ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.

Портал my-calend сообщает, что сегодня на Земле в течение дня сила геомагнитных ударов достигнет трех баллов.

«Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — говорится в публикации сервиса.

Завтра, 1 февраля, геомагнитная обстановка на Земле прогнозируется спокойной, и будет наблюдаться слабая магнитная буря уровня Kp 2. Вероятность возникновения сильных геомагнитных возмущений составляет всего 5%.

Что известно о вспышках на Солнце

Ученые из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики 29 января сообщили, что на Солнце произошла мощная вспышка, которая длилась 61 минуту.

Вчера на Земле начался радиационный шторм, который поднялся до значения S2 по пятибалльной шкале. Это могло вызывать помехи радиосвязи по всей Земле, а в приполярных широтах — помехи в работе навигации.

Также вспышки на Солнце могут принести сильные магнитные бури на Землю, которые также сказываются на здоровье метеозависимых людей.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

По данным, опубликованным на сайте ФГБУ «ИПГ», сегодня, 31 января, ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.

«Вспышечная солнечная активность: возможно, умеренная; вспышки класса Х маловероятны. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — рассказали ученые ФГБУ «ИПГ».

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru пояснил, что во время геомагнитных возмущений прежде всего страдает регуляция давления, что может привести к ухудшению самочувствия.

«Первое, что нужно сделать, — это выпить больше воды. Можно даже добавить в нее поваренную соль, которая задерживает жидкость в организме. За счет этого увеличивается объем циркулирующей крови, и, соответственно, повышается артериальное давление», — советует медик.

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев сравнивает влияние магнитных бурь на человека с влиянием обычного магнита на электрический провод. Он может ухудшать или, наоборот, улучшать проводимость кабеля. Точно так же глобальные магнитные волны сказываются на работе человеческого мозга.

«Если вы положите возле электрического провода магнит, а тем более магнит, который обладает мощностью Солнца, то электричество будет проводиться хуже либо, наоборот, сильнее. Так же и магнитные волны меняют процесс функционирования нашего мозга. <...> По этой причине и появляется усталость, сонливость и разбитость», — объяснил специалист.

Читайте также:

Атака дрона ВСУ на Петербург 31 января: где упал БПЛА, есть ли разрушения

Последние новости шоубиза 31 января: что с Кудрявцевой, Лолитой, Локшиным

Сколько зарабатывает Путин: какой недвижимостью владеет, сумма на счетах