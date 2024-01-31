Что за радиационный шторм обрушился на Землю, последствия для людей

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Землю накрыл радиационный шторм после мощной вспышки на Солнце, которая произошла 29 января. Что об этом известно, отразится ли явление на здоровье людей?

Что известно о мощной вспышке на Солнце

29 января ученые из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили, что на Солнце около 07:40 по московскому времени была зафиксирована вспышка, которая длилась 61 минуту.

«Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — рассказали ученые.

Также специалисты пояснили, что 29 января была зафиксирована еще одна мощная вспышка M1.3, более короткая по своей продолжительности, но она длилась примерно 28 минут.

По данным, опубликованным на сайте ФГБУ «ИПГ», сегодня, 31 января, ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.

«Вспышечная солнечная активность: возможно умеренная, вспышки класса Х маловероятны. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — рассказали ученые ФГБУ «ИПГ».

Профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев предполагал, что вспышки на Солнце никак не отразятся на Земле и не вызовут магнитных бурь и радиационного шторма.

«После многодневного перерыва, когда солнечные вспышки были только слабые, активная область № 13559 произвела сильную вспышку рентгеновского класса М6.7 (вспышки условно считаются сильными, начиная с уровня М5.0). Но это событие произошло тогда, когда указанная активная область находилась у западного края солнечного диска. Это означает, что выброс с высокой степенью вероятности пройдет мимо Земли и никакой магнитной бури не будет», — объяснил ученый.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Влияет ли радиационный шторм на здоровье людей

Радиационный шторм, накрывший Землю, может вызвать сильные магнитные бури, которые оказывают воздействие на здоровье метеозависимых людей.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в разговоре с NEWS.ru пояснял, что людям, которые имеют проблемы с сердцем, стоит снизить активность в период геомагнитных возмущений.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. <...> В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — объяснил врач.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская также предупредила пенсионеров, что в период магнитных бурь у них может кружиться голова.

«Некоторые старики это называют „сдвиг по фазе“. Для них это конец света. Им приходится объяснять, что в таких случаях есть определенные препараты, которые могут помочь пережить природные явления», — сказала она в беседе с NEWS.ru.

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