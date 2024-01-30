Сколько зарабатывает Путин: какой недвижимостью владеет, сумма на счетах

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин за прошедшие шесть лет заработал более 67,5 млн рублей, говорится в опубликованных на сайте ЦИК РФ сведениях о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата. Какой недвижимостью владеет глава государства?

Что известно о заработке Путина

В декларации источников дохода Владимира Путина указаны: заработная плата, доход от вкладов в банках и ценных бумаг, военная пенсия и продажа имущества.

«Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов: зарплата, администрация президента Российской Федерации, доход от вкладов в банках, доход от ценных бумаг, военная пенсия, пенсия, продажа имущества — 67 591 875,34 рубля», — говорится в документе.

Также глава государства имеет 10 счетов в банках на общую сумму 54 416 604,52 рубля, и он владеет 230 акциями ПАО Банк «Санкт-Петербург».

«Акции и иное участие в коммерческих организациях: ПАО „Банк Санкт-Петербург“ — 230 акций (номинальная стоимость одной акции 11,81 рубля)», — сказано в сведениях о доходах и имуществе.

Пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина Александра Суворова в беседе с «Коммерсантом» объяснила, что сумма всех доходов главы России состоит из его заработной платы на посту президента страны.

«Размер накоплений кандидата соразмерен его доходам. Необходимо учитывать, что должность президента РФ предполагает нахождение на государственном обеспечении, что позволяет откладывать денежные средства», — рассказала она.

Какое движимое и недвижимое имущество есть у президента

Согласно данным из декларации, в собственности у Путина есть одна квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м) в Санкт-Петербурге, три автомобиля — ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска, «Нива» 2009 года выпуска, а также автоприцеп «Скиф».

В графе «Обязательства имущественного характера» у него указаны квартира (153,7 кв. м, бессрочное пользование, распоряжение правительства Москвы) и машино-место (18 кв. м, бессрочное пользование, членство в гаражном кооперативе) в Санкт-Петербурге.

Что известно о выборах президента России в 2024 году

Выборы президента России в этом году состоятся 17 марта, а голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

22 января штаб Путина сдал в Центризбирком подписи в его поддержку. Вчера, 29 января, ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом, решение было принято единогласно.

«Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 1952 года рождения 29 января 2024 года в 11 часов 23 минуты», — говорилось в постановлении.

Также известно, что доверенные лица Путина получили специальные удостоверения в избирательном штабе в Москве. Среди них: певец SHAMAN (Ярослав Дронов), художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, лидер «Любэ» Николай Расторгуев, актриса Екатерина Гусева, певица Лариса Долина и ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

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