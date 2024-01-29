Путин зарегистрирован кандидатом на президентских выборах ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом в президенты на выборах в марте 2024 года

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Рассмотрение ЦИК РФ вопроса регистрации В. Путина кандидатом в президенты России

ЦИК РФ зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента, которые состоятся в марте 2024 года, сообщает РИА Новости. Это решение было принято единогласно.

Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 1952 года рождения 29 января 2024 года в 11 часов 23 минуты, — говорится в постановлении.

Глава ЦИК Элла Памфилова передала удостоверение кандидата в президенты Путина сопредседателю его избирательного штаба, худруку «Табакерки» Владимиру Машкову. Тот пообещал передать «корочку» российскому лидеру в ближайшее время.

Ранее доверенные лица Путина получили специальные удостоверения в избирательном штабе в Москве. Среди них, в частности, певец SHAMAN (Ярослав Дронов), художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, лидер «Любэ» Николай Расторгуев, актриса Екатерина Гусева, певица Лариса Долина, ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

До этого в Кремле заявили, что не рассматривают баллотирующегося в президенты России Бориса Надеждина как соперника Путина на грядущих выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что выдвижение на выборы не требует согласования с исполнительной властью.