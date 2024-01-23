В число доверенных лиц кандидата на должность президента России Владимира Путина вошли несколько деятелей культуры и искусства. Накануне, 22 января, все они получили специальные удостоверения в избирательном штабе в Москве.

Доверенными лицами главы государства на предстоящих выборах стали певец SHAMAN (Ярослав Дронов), художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, лидер «Любэ» Николай Расторгуев, актриса Екатерина Гусева, Лариса Долина, ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе и многие другие.

Известные российские спортсмены поддержали Путина в качестве кандидата. Ирина Винер и фигурист Евгений Плющенко тоже получили удостоверения доверенных лиц.

Фото с церемонии — в фотогалерее NEWS.ru.

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер и председатель Союза театральных деятелей, сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина народный артист РФ Владимир Машков

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер и председатель Союза театральных деятелей, сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина народный артист РФ Владимир Машков

Директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров на церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ В. Путина

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров на церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ В. Путина

Певец SHAMAN во время подхода к прессе после церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ В. Путина

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Певец SHAMAN во время подхода к прессе после церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ В. Путина

Ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе на вручении удостоверений доверенным лицам в штабе кандидата на должность президента РФ В. Путина

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе на вручении удостоверений доверенным лицам в штабе кандидата на должность президента РФ В. Путина

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России фигурист Евгений Плющенко

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России фигурист Евгений Плющенко

Актриса Екатерина Гусева на церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ В. Путина

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Актриса Екатерина Гусева на церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ В. Путина

Ректор МГИМО МИД России академик РАН Анатолий Торкунов (слева) и председатель Союза театральных деятелей, сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина народный артист РФ Владимир Машков

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Ректор МГИМО МИД России академик РАН Анатолий Торкунов (слева) и председатель Союза театральных деятелей, сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина народный артист РФ Владимир Машков

Лидер и солист музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев на церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ В. Путина

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Лидер и солист музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев на церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ В. Путина

Дирижер Юрий Башмет на церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ В. Путина

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Дирижер Юрий Башмет на церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ В. Путина

Певица Лариса Долина и председатель Союза театральных деятелей, сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина народный артист РФ Владимир Машков

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Певица Лариса Долина и председатель Союза театральных деятелей, сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина народный артист РФ Владимир Машков