SHAMAN, Цискаридзе получили удостоверения доверенных лиц Путина: фото звезд

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Певец SHAMAN во время подхода к прессе после церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ В. Путина

В число доверенных лиц кандидата на должность президента России Владимира Путина вошли несколько деятелей культуры и искусства. Накануне, 22 января, все они получили специальные удостоверения в избирательном штабе в Москве.

Доверенными лицами главы государства на предстоящих выборах стали певец SHAMAN (Ярослав Дронов), художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, лидер «Любэ» Николай Расторгуев, актриса Екатерина Гусева, Лариса Долина, ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе и многие другие.

Известные российские спортсмены поддержали Путина в качестве кандидата. Ирина Винер и фигурист Евгений Плющенко тоже получили удостоверения доверенных лиц.

Фото с церемонии — в фотогалерее NEWS.ru.

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