В число доверенных лиц кандидата на должность президента России Владимира Путина вошли несколько деятелей культуры и искусства. Накануне, 22 января, все они получили специальные удостоверения в избирательном штабе в Москве.
Доверенными лицами главы государства на предстоящих выборах стали певец SHAMAN (Ярослав Дронов), художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, лидер «Любэ» Николай Расторгуев, актриса Екатерина Гусева, Лариса Долина, ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе и многие другие.
Известные российские спортсмены поддержали Путина в качестве кандидата. Ирина Винер и фигурист Евгений Плющенко тоже получили удостоверения доверенных лиц.
Фото с церемонии — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер и председатель Союза театральных деятелей, сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина народный артист РФ Владимир Машков
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров на церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ В. Путина
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Певец SHAMAN во время подхода к прессе после церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ В. Путина
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе на вручении удостоверений доверенным лицам в штабе кандидата на должность президента РФ В. Путина
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России фигурист Евгений Плющенко
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Актриса Екатерина Гусева на церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ В. Путина
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Ректор МГИМО МИД России академик РАН Анатолий Торкунов (слева) и председатель Союза театральных деятелей, сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина народный артист РФ Владимир Машков
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Лидер и солист музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев на церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ В. Путина
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Дирижер Юрий Башмет на церемонии вручения удостоверений доверенным лицам в избирательном штабе кандидата на должность президента РФ В. Путина