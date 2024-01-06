«Это будет интересно»: Винер о решении оспорить дисквалификацию в CAS Винер объяснила подачу апелляции в CAS желанием бороться за свои права

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Ирина Винер

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила ТАСС, что оспорила дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS) из-за нежелания останавливаться на полпути в борьбе за свои права. В декабре CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение оставить в силе ее отстранение от международных соревнований до 5 марта 2025 года.

Посмотрим, что эти господа нам скажут по поводу меня — человека, который столько лет отдал художественной гимнастике: 51 олимпийская медаль, 416 медалей чемпионатов мира и Европы, есть серебряный орден Международного олимпийского комитета. <...> Мы всегда готовили почти все основные страны, участвующие в Олимпийских играх. Поэтому посмотрим, что они решат, это будет интересно, — сказала Винер.

Винер отстранили от соревнований за нарушение правил Международной федерации гимнастики (FIG). Согласно решению дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики (GEF), Винер не разрешается участвовать или аккредитовываться на любые соревнования под эгидой FIG, в том числе в качестве тренера, главы делегации или другой официальной роли.

Ранее Винер заявила, что сборная России не должна участвовать в Олимпийских играх 2024 года без государственного гимна и флага. По ее словам, если россияне поедут на Олимпиаду с запретом символики, это будет позор для страны.