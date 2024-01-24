В Кремле раскрыли отношение Путина к соперничеству с Надеждиным на выборах Песков: Кремль не считает Надеждина конкурентом Путину на выборах

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС/kremlin.ru

Владимир Путин

Кремль не рассматривает баллотирующегося в президенты России Бориса Надеждина как соперника Владимиру Путину на грядущих выборах, заявил на брифинге пресс-секретарь действующего главы государства Дмитрий Песков. Комментируя сбор подписей Надеждиным, представитель Кремля подчеркнул, что выдвижение на выборы не требует согласования с исполнительной властью. По его словам, которые приводит ТАСС, для этого достаточно действовать по утвержденному алгоритму.

Мы не рассматриваем его [Надеждина] как соперника. <...> Совершенно не нужно ни с кем согласовывать [выдвижение кандидатом]. Есть определенный алгоритм действий, который нужно выполнить. Есть полномочия ЦИК, <...> и есть конституционное право любого гражданина России, который соответствует определенным критериям, баллотироваться на должность президента, — сказал он.

Ранее политик Борис Надеждин заявил, что набрал число подписей, необходимое для подачи заявки на участие в выборах. Он отметил, что у его штаба есть уже 101 тысяча подписей. При этом в ЦИК они намерены подать 105 тысяч «идеальных» подписей. Из-за этого штаб политика намерен набрать 150 тысяч подписей, чтобы исключить дефицит «качественных» подписей при подаче заявки.