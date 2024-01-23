Надеждин набрал 100 тысяч подписей, но решил не останавливаться Надеждин набрал необходимое число подписей к участию в выборах президента

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Борис Надеждин

Политик Борис Надеждин набрал число подписей, необходимое для подачи заявки на участие в выборах. В Telegram он отметил, что у его штаба есть уже 101 тысяча подписей. При этом в ЦИК они намерены подать 105 тысяч «идеальных» подписей. Из-за этого штаб политика намерен набрать 150 тысяч подписей, чтобы исключить дефицит «качественных» подписей при подаче заявки.

Мы уже собрали 101 тысячу подписей. Эти подписи неидеальные! В ЦИК нужно будет подать 105 тысяч идеальных подписей. Таких, к которым нельзя придраться. Именно поэтому нам необходимо собрать как можно больше неидеальных подписей. Сейчас на сайт будет выставлена цель в 150 тысяч подписей, — написал Надеждин.

В штабе политика не исключают, что он может поддержать выдвиженца от партии «Новые люди» Владислава Даванкова в случае, если ему не получится стать кандидатом на грядущих президентских выборах. Сам Даванков в Ярославле поставил подпись за Надеждина.

Надеждин отмечал, что сбор подписей за него идет гораздо быстрее, чем сбор донатов для проведения кампании. Для сбора семи тысяч подписей в день команде нужно собирать примерно 2 млн рублей в день. Избирательный счет у команды Надеждина открыт с 28 декабря 2023 года, и за это время на него уже собрали порядка 10 млн рублей.