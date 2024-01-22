В штабе политика Бориса Надеждина не исключают, что он может поддержать выдвиженца от партии «Новые люди» Владислава Даванкова в случае, если ему не получится стать кандидатом на грядущих президентских выборах, сообщает Telegram-канал BRIEF со ссылкой на свой источник. Сам Даванков в Ярославле поставил подпись за Надеждина.
Сегодня наш штаб вместе со своими сторонниками посетил депутат Государственной Думы, а в данный момент кандидат в президенты Владислав Даванков. Благодарим Владислава за поддержку, — сообщала пресс-служба Надеждина.