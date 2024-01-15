«Машина поехала»: кандидат в президенты России оценил шансы собрать подписи Кандидат в президенты Надеждин рассказал о проблеме со сбором денег на кампанию

Кандидат в президенты на грядущих выборах в России Борис Надеждин отметил в комментарии Telegram-каналу Brief, что сбор подписей за него идет гораздо быстрее, чем сбор донатов для проведения кампании. Для сбора 7000 подписей в день команде нужно собирать примерно 2 млн рублей в день.

Есть небольшая проблема: сбор подписей идет быстрее, чем сбор донатов. Чтобы оплачивать работу сборщиков в нужном нам для регистрации объеме, нам надо собирать примерно 2 млн рублей в день (это дает примерно 7 тысяч подписей в день), нам очень нужны донаты. Но наша электоральная машина закрутилась, она поехала, — заявил Надеждин.

Избирательный счет у команды Надеждина открыт с 28 декабря и за это время на него уже собрали порядка 10 млн рублей. При этом политик отмечает, что суммы на этих показателях не круглые, как у других кандидатов, которых спонсируют крупные доноры. Надеждин отметил, что сейчас сборщики работают в 47 регионах России. В некоторых регионах сборы начались только 9 января и на сегодняшний день кампания ведется «без паники», считает кандидат.

Объясняю, как все устроено. Нам разрешили открыть избирательный счет 28 декабря, после чего мы, как законопослушные люди, объявили сбор донатов. Мы собрали уже около 10 миллионов. Если посмотреть на сайт ЦИКа, видно, что у остальных кандидатов суммы круглые, то есть, им переводят крупные пожертвования, а у меня – неровные, потому что есть донаты и по 100 рублей, — пояснил Надеждин.