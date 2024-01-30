Крушение Ил-76: как ВСУ сбили самолет, данные черных ящиков, новые детали

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Попадание ракеты ВСУ стало причиной крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах. Какие последние новости известны про авиакатастрофу?

Что удалось выяснить после расшифровки черных ящиков

По информации источника агентства, транспортник с военнопленными ВСУ потерпел крушение после того, как поражающие элементы повредили двигатели самолета.

«Поражающие элементы ракеты повредили двигатели самолета, его конструкцию. Это внешнее воздействие стало причиной полной потери управления Ил-76», — пояснил собеседник РИА Новости.

Источник ТАСС в силовых структурах рассказал, что после расшифровки бортовых самописцев удалось установить, что Ил-76 подвергся внешнему воздействию в воздухе.

«Данные черных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждают, что самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе. Все очевидно», — сказал он.

Представитель силовых структур отметил, что работа в этом направлении движется к завершению, поэтому скоро будут доступны полные данные о происшествии.

Что сказал Сергей Лавров о крушении Ил-76

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время выясняется, каким западным оружием Украина нанесла удар по самолету Ил-76, который перевозил пленных солдат ВСУ.

«24 января из западного оружия, мы сейчас выясняем — президент [России Владимир] Путин об этом говорил, — чьего производство было это оружие, сбит Ил-76, который перевозил украинских военнопленных для обмена», — сказал он на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

Также российский дипломат подчеркнул, что Москва проводит расследование и «не закрывается» от тех стран, которые хотят узнать правду об авиакатастрофе, которая произошла 24 января.

«Зеленский, который у них там [на Украине] называется президентом, потребовал международного расследования. И где теперь это международное расследование? Мы свое расследование проводим, но мы не закрываемся в своих действиях от тех, кто хочет узнать правду», — заявил Лавров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Лавров

Как катастрофа Ил-76 связана с «отставкой» Залужного

Вчера, 29 января, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) сообщил, что Валерия Залужного якобы отправили в отставку. По его словам, главкому ВСУ якобы предлагали должность посла в одной из европейских стран, но он отказался.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что подготовка к отставке Залужного уже идет около месяца, а гибель украинских пленных, летевших на борту Ил-76, может стать удобным поводом для этого решения.

Позднее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию об увольнении главнокомандующего ВСУ.

«Точно нет. Президент не увольнял главкома», — подчеркнул Никифоров.

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