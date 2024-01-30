Стало известно содержание черных ящиков сбитого под Белгородом Ил-76 ТАСС: данные черных ящиков подтвердили, что Ил-76 под Белгородом был сбит

Фото: СК РФ

Место крушения Ил-76

Данные бортовых самописцев самолета Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области, подтверждают внешнее воздействие на борт, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, анализ данных черных ящиков близится к завершению.

Данные «черных ящиков» исключают все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждают, что самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе. Все очевидно, — сказал собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин высказывал предположение, что черные ящики военного самолета Ил-76, сбитого Вооруженными силами Украины, расшифруют через полтора-два месяца. По его словам, бортовые самописцы фиксируют целый набор параметров и переговоры экипажа. Таким образом, они позволяют понять, на какой высоте произошла та или иная ситуация и что было повреждено в самолете. Благодаря этому эксперты могут определить, например, когда самолет начал терять высоту и с какой скоростью.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. По данным Министерства обороны РФ, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих.

В ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.