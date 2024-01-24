Экипаж сбитого Ил-76 могут наградить посмертно Депутат ГД Лантратова призвала Шойгу посмертно наградить экипаж сбитого Ил-76

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Депутат Госдумы, член рабочей группы по вопросам СВО Яна Лантратова призвала посмертно наградить членов экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области. Парламентарий обратилась с таким предложением к министру обороны РФ Сергею Шойгу, передает ТАСС.

Лантратова обратила внимание на сообщения СМИ, что после попадания украинских ракет летчики Ил-76 развернули борт от населенного пункта. Депутат подчеркнула, что таким образом пилоты пытались избежать жертв среди мирных людей.

Минобороны РФ сообщало, что на борту Ил-76, утром 24 января потерпевшего крушение под Белгородом, находились 65 украинских военнопленных для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.

Военкор Анастасия Кашеварова рассказала, что на сбитом Ил-76 должны были лететь участники переговорной группы по обмену, в том числе депутат ГД Шамсаил Саралиев. По ее словам, это уже не первая попытка Украины сбить борт с переговорщиками.

Российским летчикам удалось отвести падающий самолет от села Яблоново, как рассказал настоятель местного храма иерей Георгий Боровиков. По его словам, местные жители поначалу предполагали, в регионе сбили очередной беспилотник, но потом узнали, что упал российский самолет.