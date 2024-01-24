Кашеварова: на сбитом Ил-76 должны были лететь переговорщики от МО России

Фото: Колядин Павел/ТАСС

Обстановка у места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области

Военный корреспондент Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале выразила мнение, что на сбитом под Белгородом самолете Ил-76 должны были лететь представители переговорной группы Минобороны РФ — депутат Госдумы Шамсаил Саралиев и генерал Сергей Егоров. По ее словам, ВСУ до этого уже предпринимали попытку сбить борт с этими людьми. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Данное военное преступление стоит расценивать не только как целенаправленное убийство военнослужащих России и Украины, но и как покушение на жизнь <...> депутата Госдумы Шамсаила Саралиева и генерала Сергея Егорова, — пишет военкор.

Днем 24 января в Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. В Минобороны РФ заявили, что воздушное судно было сбито украинскими военными. По данным ведомства, ВСУ атаковали борт из района села Липцы Харьковской области с помощью ЗРК.

Жители области при крушении военного самолета не пострадали, сообщили власти Корочанского района, на территорию которого рухнул Ил-76. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, заявил, что все находившиеся на борту военно-транспортного самолета погибли. Место ЧП оцепили, причины инцидента установит комиссия.

По данным Telegram-канала Mash, на борту Ил-76 находилось не менее 12 представителей «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также 53 солдата ВСУ и один офицер украинской армии. По данным канала, их всех везли на обмен военнопленными.