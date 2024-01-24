Mash: на борту рухнувшего под Белгородом Ил-76 были «азовцы» Mash: на борту разбившегося Ил-76 находились минимум 12 «азовцев»

Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщает, что на борту упавшего над Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 находилось не менее 12 представителей «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также 53 солдата ВСУ и один офицер украинской армии. По данным канала, их всех везли на обмен военнопленными.

По информации канала, часть пленных бойцов ВСУ была мертва или серьезно ранена еще до падения борта. Авторы канала также утверждают, что экипаж Ил-76 сообщил о внешнем воздействии на самолет незадолго до падения. Канал также пишет, что самолет был поврежден ударом снаряда ЗРК Patriot PAC-2, который подрывается перед целью, выпуская тысячи металлических элементов. Минобороны РФ информацию о сбитии самолета не комментировало.

Авиакатастрофа произошла в районе полудня 24 января. Минобороны России сообщало, что на борту Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В МО подтвердили, что украинских солдат перевозили в Белгородскую область для обмена.

Telegram-канал SHOT писал, что российские пилоты еще одного военного самолета Ил-76 экстренно развернули борт с целью спасти находящихся на борту украинских военных. По его данным, на борту самолета находятся 80 пленных украинцев. Канал со ссылкой на источник заявлял, что 24 января должен был состояться обмен пленными по формуле «192 на 192» на границе Белгородской области.

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что воздушное судно было сбито Вооруженными силами Украины, чтобы обвинить в трагедии Россию. По словам парламентария, сейчас не может быть речи об обмене военнопленными.