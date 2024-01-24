Еще один Ил-76 с пленными экстренно развернули после ЧП под Белгородом SHOT: еще один Ил-76 с пленным экстренно развернули после ЧП под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что российские пилоты еще одного военного самолета Ил-76 экстренно развернули борт с целью спасти находящихся на борту украинских военных. По его данным, на борту самолета находятся 80 пленных украинцев. Канал со ссылкой на источник заявляет, что 24 января должен был состояться обмен пленными по формуле 192 на 192 на границе Белгородской области.

Депутат ГД Андрей Картаполов заявил, что разбившийся в Белгородской области Ил-76, на борту которого было 65 пленных ВСУ, был сбит тремя ракетами. Он предположил, что это могли быть ракеты либо ЗРК Paptriot, либо IRIS-T. Парламентарий назвал циничным уничтожение украинскими военными собственных граждан и выразил мнение, что Украина должна быть признана государством-террористом. Вместе с тем он призвал мировое сообщество открыть глаза на то, «кому и зачем они помогают».

Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться, — сказал депутат.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о падении военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков также заявил о происшествии в Корочанском районе.

По данным Министерства обороны, на борту потерпевшего крушение самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. К месту падения воздушного транспорта вылетала комиссия ВКС, которая займется установлением причин катастрофы. Также в ведомстве уточнили, что на борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

«112» также сообщил, что предположительное место крушения военного самолета Ил-76 под Белгородом оцепили военные. По данным источника канала, обломки самолета разлетелись на несколько километров.