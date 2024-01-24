«Намеренно сбили»: Картаполов о крушении Ил-76 Картаполов: после крушения Ил-76 не может быть речи об обмене пленными

Фото: Государственная Дума РФ

Андрей Картаполов

После крушения военного самолета Ил-76 под Белгородом не может быть речи об обмене военнопленными, заявил Telegram-каналу SHOT глава Комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, воздушное судно было сбито Вооруженными силами Украины, чтобы обвинить в трагедии Россию. В Минобороны РФ эту информацию не подтверждали.

Они [Украина] прекрасно знали, что этот самолет летит, знали куда он летит и операторы зенитно-ракетного комплекса не могут перепутать засветку воздушной цели, транспортного самолета, либо боевого самолета, либо вертолета. Все предельно, четко понятно, — подчеркнул Картаполов.

Он добавил, что украинскую сторону заранее информировали о вылете Ил-76. Картаполов отметил, что в связи с крушением самолета, второй подобный борт развернули.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что на борту потерпевшего крушение самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. К месту падения вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что ГД подготовит обращение к конгрессу США и Бундестагу Германии после крушения российского военного самолета. Володин выразил надежду, что после этого западные депутаты «прозреют» на предмет того, «кого они финансируют».