Госдума подготовит обращение к США и Германии после катастрофы с Ил-76 Володин поручил обратиться к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76

Фото: Государственная дума РФ

Вячеслав Володин

Госдума подготовит обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии после крушения российского военного самолета с 65 пленными военнослужащими ВСУ под Белгородом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Как отмечается на сайте нижней палаты парламента, Володин выразил надежду, что после этого западные депутаты «прозреют» на предмет того, «кого они финансируют».

Давайте подготовим обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент, — сказал Володин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на борту потерпевшего крушение в Белгородской области самолета Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. Также в нем находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. К месту падения вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.

При этом РБК-Украина сообщает, что Ил-76 был сбит Вооруженными силами Украины. По информации источника издания, самолет мог перевозить ракеты и комплексы C-300.

Депутат ГД Андрей Картаполов заявил, что разбившийся в Белгородской области Ил-76 был атакован тремя ракетами. Он предположил, что это могли быть ракеты либо ЗРК Patriot, либо IRIS-T.