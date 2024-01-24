Появились первые фото с места крушения Ил-76 В Сети опубликовали снимки с места крушения самолета Ил-76 под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились фотографии, сделанные на месте крушения военного самолета Ил-76 под Белгородом. На представленных Telegram-каналом «112» кадрах видны развороченные детали воздушного судна.

Судя по снимкам, падение произошло над заснеженным полем. Поблизости нет каких-либо строений.

До этого Telegram-канал «112» опубликовал видео, предположительно, момента падения Ил-76. На кадрах видно, как борт стремительно теряет высоту, после чего происходит взрыв.

На борту самолета Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, сообщили в Министерстве обороны России. К месту падения вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов предположил, что упавший под Белгородом самолет мог быть сбит. Он не исключил, что борт начал разрушаться еще в воздухе, а это косвенно указывает на то, что его именно сбили. Однако, подчеркнул Прохватилов, пока ничего утверждать нельзя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о разбившемся в Белгородской области самолете. По его словам, прежде чем делать заявления, необходимо разобраться в ситуации, чем власти и займутся в ближайшее время.