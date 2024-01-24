Названы вероятные причины крушения Ил-76 под Белгородом Военэксперт Прохватилов предположил, что упавший под Белгородом Ил-76 был сбит

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный эксперт Владимир Прохватилов предположил в комментарии NEWS.ru, что упавший под Белгородом самолет Ил-76 мог быть сбит. Он не исключил, что борт начал разрушаться еще в воздухе, а это косвенно указывает на то, что его именно сбили.

Непонятно, почему видео только у самой земли. Не видно, есть ли дымный хвост. Пока ничего сказать нельзя. Скорее всего, сбили, так как при неполадках было бы другое, да и не упал бы так. Да, если начал в воздухе разваливаться, его могли сбить, — предположил собеседник.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил со ссылкой на источник, что в Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76. Глава региона Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщил о происшествии в Корочанском районе, не уточняя подробности.

Незадолго до сообщений об инциденте в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. В городской администрации призвали жителей по возможности не покидать свои дома и не подходить к окнам. Губернатор подтвердил информацию и посоветовал горожанам укрыться в коридоре, ванной, туалете или кладовой, так как они защищены сплошными стенами.

Перед этим Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Белгородской области с помощью беспилотника. Дрон был сбит средствами ПВО. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.