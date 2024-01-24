Гладков сообщил о судьбе людей, находившихся на борту рухнувшего Ил-76 Гладков: все находившиеся на борту Ил-76 люди погибли

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Вячеслав Гладков

Все находившиеся на борту военно-транспортного самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области, погибли, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что самолет рухнул в Корочанском районе вблизи населенного пункта. Место ЧП сейчас оцеплено, там находятся оперативные службы. Причины инцидента установит комиссия, которая едет к месту крушения борта.

В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли, — написал он.

Авиакатастрофа произошла в районе полудня 24 января. Минобороны России сообщало, что на борту Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В МО подтвердили, что украинских солдат перевозили в Белгородскую область для обмена.

Telegram-канал SHOT писал, что российские пилоты еще одного военного самолета Ил-76 экстренно развернули борт с целью спасти находящихся на борту украинских военных. По его данным, на борту самолета находятся 80 пленных украинцев. Канал со ссылкой на источник заявлял, что 24 января должен был состояться обмен пленными по формуле 192 на 192 на границе Белгородской области.

Издание «Украинская правда», сообщившее об ответственности ВСУ за крушение Ил-76, ранее отредактировало опубликованный материал после сообщений о военнопленных ВСУ на борту. В отредактированной версии публикации теперь сообщается только о крушении военного самолета.

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что воздушное судно было сбито Вооруженными силами Украины, чтобы обвинить в трагедии Россию. В Минобороны РФ эту информацию не подтверждали. По словам парламентария, сейчас не может быть речи об обмене военнопленными.