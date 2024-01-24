Украинское СМИ изменило новость об ответственности ВСУ за крушение Ил-76 «Украинская правда» изменила новость об ответственности ВСУ за катастрофу Ил-76

Фото: МО Украины

Издание «Украинская правда», сообщившее об ответственности ВСУ за крушение Ил-76, отредактировала опубликованный материал после сообщений о военнопленных ВСУ на борту. В отредактированной версии публикации теперь сообщается только о крушении военного самолета.

Авиакатастрофа произошла 24 января в граничащей с Украиной Белгородской области. По данным Минобороны РФ, крушение потерпел военный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных военнослужащих ВСУ.

Военный эксперт Владимир Прохватилов в интервью NEWS.ru предположил, что упавший под Белгородом самолет мог быть сбит. Он не исключил, что борт начал разрушаться еще в воздухе, что косвенно указывает на стороннее вмешательство.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что ГД подготовит обращение к конгрессу США и Бундестагу Германии после крушения российского военного самолета. Володин выразил надежду, что после этого западные депутаты «прозреют» на предмет того, «кого они финансируют».

Telegram-канал «Рыбарь» ранее сообщил, что российский самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, мог быть сбит ракетой, выпущенной из Харьковской области. По словам авторов канала, ракета была запущена с расстояния 130 километров. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию, точные причины падения самолета пока остаются неизвестными.