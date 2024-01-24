Стало известно, откуда ВСУ могли выпустить ракету по самолету с пленными «Рыбарь»: Ил-76 мог быть сбит выпущенной со стороны Харькова ракетой

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что российский самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, мог быть сбит ракетой, выпущенной из Харьковской области. По словам авторов канала, ракета была запущена с расстояния 130 километров. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию, точные причины падения самолета пока остаются неизвестными.

Пуск зенитной управляемой ракеты по российскому борту Ил-76 был со стороны Харькова с расстояния в 130 км, — утверждают авторы канала «Рыбарь».

По данным Минобороны России, военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение на территории Белгородской области в среду, 24 января. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 взятых в плен военнослужащих украинской армии, а также трое сопровождающих. Отмечается, что военнопленных перевозили в Белгородскую область для обмена.

К месту падения Ил-76 уже выехала комиссия Воздушно-космических сил России для установления причин авиакатастрофы. По неподтвержденной информации, опубликованной Telegram-каналом SHOT, второй борт ВКС России, также перевозивший украинских военнопленных, экстренно развернули. По данным канала, решение было принято с целью сохранения жизни сдавшихся солдат ВСУ.