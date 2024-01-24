Жители Корочанского района Белгородской области после крушения военного самолета Ил-76 с украинскими пленными поначалу предполагали, что в регионе сбили беспилотник ВСУ, рассказал NEWS.ru настоятель храма Святого великомученика Димитрия Солунского иерей Георгий Боровиков. По его словам, при падении самолета летчикам удалось отвести воздушное судно от села Яблоново.

Первое, что мы узнали, когда позвонили поинтересоваться, что произошло, — нам сказали, что, скорее всего, сбит беспилотник, только самолетного типа, большой. Такое происходит, они (ВСУ. — NEWS.ru) атакуют российскую территорию беспилотниками. <...> Это уже позднее мы узнали, что упал наш Ил-76, — признался священник.