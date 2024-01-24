Минобороны России установило, откуда атаковали Ил-76 Минобороны России: ВСУ поразили Ил-76 из района села Липцы Харьковской области

Фото: МО Украины

Военный самолет Ил-76, перевозивший пленных ВСУ в Белгородскую область, был поражен Вооруженными силами Украины из района села Липцы Харьковской области с помощью зенитного ракетного комплекса, сообщило Минобороны России. Ведомство также назвало произошедшее с Ил-76 терактом.

Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли, — уточнили в МО.

Ведомство указало, что обмен военнопленными должен был состояться 24 января во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на границе России и Украины. Как сообщает МО, обмен был заранее обговорен обеими сторонами.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что экипаж Ил-76 пожертвовал собой и увел воздушное судно в поле, чтобы не дать ему упасть на село Яблоново Белгородской области. По данным канала, у пилотов было примерно 40 секунд, чтобы спастись и выпрыгнуть с парашютом, но тогда самолет рухнул бы на населенный пункт. В публикации говорится, что атака на борт была осуществлена американским ЗРК Patriot.