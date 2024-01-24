Экипаж Ил-76 пожертвовал собой, чтобы спасти белгородцев Mash: экипаж пожертвовал собой и увел Ил-76 в поле, чтобы спасти белгородцев

Фото: Validated UGC video via AP/ТАСС

Telegram-канал Mash сообщает, что экипаж военного самолета Ил-76 пожертвовал собой и увел судно в поле, чтобы не дать ему упасть на село Яблоново Белгородской области. По данным канала, у них было примерно 40 секунд, чтобы спастись и выпрыгнуть с парашютом, но тогда самолет рухнул бы на населенный пункт.

Как пишет Mash со ссылкой на местных жителей, борт обогнул дома людей после того, как в самолет попала ракета. В публикации говорится, что атака на Ил-76 была осуществлена американским ЗРК Patriot. Минобороны РФ информацию об атаке на самолет не подтверждало.

До этого военный эксперт Владимир Прохватилов предположил, что крушения Ил-76 с пленными ВСУ можно было бы избежать, сопроводив борт истребителями, способными отбить вероятную атаку ПВО Украины. Он не исключил, что для большей безопасности пленных ВСУ стоит перевозить «разрозненными группами в легковушках». По его словам, произошедшее с Ил-76 может стать сигналом командования ВСУ бойцам не сдаваться в плен, так как их в любом случае ждет гибель.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что ВС России постоянно перевозят украинских пленных на самолетах, поскольку это быстрее и проще, чем на автомобилях. Он уточнил, что РФ всегда забоится о людях, в том числе о солдатах ВСУ.