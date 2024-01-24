Картаполов объяснил, почему пленных ВСУ перевозят самолетами Картаполов: перевозить пленных ВСУ самолетами проще и быстрее

Фото: Государственная дума РФ

Андрей Картаполов

ВС России постоянно перевозят украинских пленных на самолетах, поскольку это быстрее и проще, заявил Telegram-каналу SHOT глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Таким образом он отреагировал на сведения в украинских СМИ о том, что РФ доставляет пленных на автомобилях.

Мы не украинцы, мы всегда о людях заботимся. Даже о солдатах ВСУ. Кормим, поим, одеваем, лечим, размещаем. Возим на самолетах — это быстрее и проще, — сказал Картаполов.

До этого Картаполов выразил мнение, что после крушения военного самолета Ил-76 под Белгородом не может быть речи об обмене военнопленными. По его словам, воздушное судно было сбито Вооруженными силами Украины, чтобы обвинить в трагедии Россию. В Минобороны РФ эту информацию не подтверждали.

Аналогичной точки зрения придерживается главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она заявила, что Ил-76 с пленными украинскими солдатами был сбит ВСУ. Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки также отметила, что членами экипажа и сопровождающими были россияне. МО РФ эту информацию не комментировало.

Помимо этого, Канделаки призвала дождаться более подробных сведений о произошедшем. Она посоветовала не поддаваться эмоциям и дождаться «холодных фактов».