Военэксперт предположил, как можно было предотвратить крушение Ил-76 Военэксперт Прохватилов призвал перевозить пленных в сопровождении истребителей

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Военный эксперт Владимир Прохватилов предположил в разговоре с NEWS.ru, что крушения Ил-76 с пленными ВСУ можно было бы избежать, сопроводив борт истребителями, способными отбить вероятную атаку ПВО Украины. Собеседник не исключил, что для большей безопасности пленных ВСУ стоит перевозить «разрозненными группами в легковушках».

Предположу, что самолет с пленными нужно было отправить в сопровождении истребителей, они отстреляли бы все ракеты, которыми ВСУ могли попытаться его атаковать, снять все это на видео и показать всему миру, как украинцы пытались уничтожить своих военнопленных. Кроме того, нужно было перевозить пленных разрозненными группами в минивэнах, легковушках, а потом сообщить, что мы не попались в их ловушку, — отметил Прохватилов.

По его словам, произошедшее с Ил-76 может стать сигналом командования ВСУ бойцам не сдаваться в плен, так как их в любом случае ждет гибель.

Почему так делают украинцы? Это сигнал ВСУ бойцам на ЛБС (линия боевого соприкосновения. — NEWS.ru) не сдаваться в плен, так как их все равно ждет гибель, — подытожил Прохватилов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ГД подготовит обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии после падения российского военного самолета. Володин выразил надежду, что западные депутаты «прозреют» на предмет того, «кого они финансируют».

Telegram-канал «Рыбарь» ранее сообщил, что российский самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, мог быть сбит ракетой, выпущенной из Харьковской области. По словам авторов канала, ракета была запущена с расстояния 130 километров. В Министерстве обороны России не комментировали данную информацию, точные причины падения самолета остаются неизвестными.