ВСУ сбили самолет Ил-76 под Белгородом? Как на это ответит Россия

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Место авиакатастрофы в Белгородской области

После крушения военного самолета Ил-76 в Белгородской области обмен пленными между Россией и Украиной может быть приостановлен, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Как Россия ответит на случившееся, какие последние новости известны?

Что сказал Картаполов об ответе России на крушение Ил-76

Андрей Картаполов обратил внимание, что украинская сторона заранее была предупреждена о перемещениях самолета, на борту которого находились 65 пленных военнослужащих ВСУ.

«Они (Украина. — NEWS.ru) прекрасно знали, что этот самолет летит, знали, куда он летит, и операторы зенитно-ракетного комплекса не могут перепутать засветку воздушной цели для транспортного самолета либо боевого самолета или вертолета. Четко понятно, что это большой самолет. Он летел без сопровождения, потому что их заранее об этом проинформировали», — отметил он.

Картаполов заявил, что после случившегося удалось успешно развернуть второй самолет с пленными, в настоящий момент вопрос об обмене военнослужащими между сторонами не идет.

«Успели развернуть второй самолет, самолет вернулся, и пока об обмене, видимо, речи идти не будет. <...> Понимаете, это специально сделано для того, чтобы сорвать этот обмен и чтобы обвинить в этом Россию. Сами убили своих солдат, которых ждали матери, которых ждали дети, и теперь будут рассказывать, что Россия виновата», — сказал Картаполов.

Что известно об обращении Госдумы к США и Германии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что Дума подготовит обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии после крушения самолета Ил-76 под Белгородом.

«Давайте подготовим обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии, для того чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент. Об этом давайте скажем и доведем до ведения национальных парламентов нашу позицию», — заявил Володин.

Парламентарий также сообщил, что необходимо разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.

«Своих солдат расстреляли в воздухе, своих. Их там матери ждали, жены ждали, дети ждали. Вышли на решение. Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли, беззащитных, ракетами американскими, немецкими», — сообщил он.

Фото: vk.com/belgorod/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области

Что известно о крушении самолета под Белгородом

24 января около 11:50 по московскому времени местные СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих.

Telegram-канал Baza сообщает, что осколки военного самолета, который потерпел крушение под Белгородом, разбросало на пять километров, некоторые его обломки упали на участки местных жителей.

«На месте работают сотрудники военной полиции — спасателям собирать обломки пока не разрешают. В ближайших к месту падения домах выбиты окна, несколько жителей сообщили, что у них во дворах лежат куски металла», — говорится в сообщении канала.

По данным Telegram-канала Mash, ВСУ взяли на себя ответственность за крушение самолета.

«ВСУ подтвердили, что это они сбили самолет. Предварительно, из ЗРК „Патриот“, расположенном в Харьковской области», — пишут авторы канала.

Однако после того как стало известно, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, украинская пресса отредактировала материалы, где сообщалось об ответственности Вооруженных сил Украины за крушение самолета.

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