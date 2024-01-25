СК раскрыл, по какой статье будет расследоваться дело о крушении Ил-76 СКР: дело о крушении Ил-76 будет расследоваться по статье о теракте

Фото: t.me/sledcom_press

По факту крушения самолета Ил-76 в Белгородской области начато расследование уголовного дела о теракте, сообщили в СКР. По данным ведомства, была сформирована оперативная группа. В нее вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты.

По факту крушения самолета Ил-76 в Белгородской области расследуется уголовное дело о теракте <...>. Следственным комитетом России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), — говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия удалось обнаружить останки людей и бортовые самописцы. Части фюзеляжа были направлены на экспертизу, продолжается допрос свидетелей и очевидцев, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в обшивке сбитого Ил-76 были найдены входные отверстия от поражающих элементов украинской ракеты. Их количество исчисляется сотнями. По словам сотрудника экстренных служб, некоторые поражающие элементы пробили обшивку насквозь, а часть застряла в ней. Однако определить принадлежность находки смогут только после баллистической экспертизы.