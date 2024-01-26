Эксперт назвал сроки расшифровки черных ящиков сбитого Ил-76 Военэксперт Шурыгин: черные ящики сбитого Ил-76 расшифруют через два месяца

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Черные ящики военного самолета Ил-76, сбитого Вооруженными силами Украины, расшифруют через полтора-два месяца, заявил NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, на самолетах российского производства установлены универсальные бортовые самописцы. Они подходят как гражданским, так и военным воздушным судам.

Считается, что в зависимости от их (черных ящиков. — NEWS.ru) состояния, расшифровка длится от месяца до двух. Достаточно долгий срок устанавливается. Черный ящик не дает ответа на вопрос, кто, допустим, нанес удар по самолету, но что с ним случилось — да, — сказал Шурыгин.

По его словам, черные ящики записывают целый набор параметров и переговоры экипажа. Таким образом, они позволяют понять, на какой высоте произошла та или иная ситуация и что было повреждено в самолете. Благодаря этому эксперты могут определить, например, когда самолет начал терять высоту и с какой скоростью.

Можно установить, какие были в этот момент переговоры экипажа. Соответственно, в течение полутора-двух месяцев мы получим эти данные, — уточнил Шурыгин.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. По данным Министерства обороны РФ, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. На следующий день были найдены оба черных ящика лайнера.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Следственный комитет РФ в свою очередь возбудил уголовное дело по статье о теракте.