Музыканты из рок-группы «Би-2», которые были задержаны 24 января в Таиланде после концерта на острове Пхукет, находятся в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке. Куда могут депортировать артистов, какие последние новости известны?
Что известно о депортации в Израиль
По информации израильского издания Ynet, четырех из семи музыкантов «Би-2» депортируют в Израиль.
«После вмешательства Министерства иностранных дел и посольства Израиля в Таиланде четверо членов израильской группы, задержанных в Бангкоке, будут депортированы в Израиль», — говорится в публикации.
В материале портала отмечается, что у четырех участников музыкального коллектива есть израильское гражданство.
«По процедуре их должны депортировать в страну, по паспорту которой они въехали в Таиланд», — пишет Ynet.
По информации Telegram-канала SHOT, МИД Израиля заручился поддержкой посольства США, Германии и Австралии в Таиланде, поэтому было принято такое решение.
«В результате их усилий в Израиль пустят даже тех, кто въехал в Таиланд по российским паспортам в обход миграционных правил. Утверждается, что артисты уже купили билеты на сегодняшний рейс в Тель-Авив», — пишут авторы канала.
Представители «Би-2» позже заявили, что вопрос с депортацией артистов еще не решен. При этом представитель МИД Израиля Лиор Хайят подтвердил РИА Новости, что в ведомстве занимаются данным вопросом и пытаются оказать помощь четырем участникам группы.
«МИД Израиля и посольство в Таиланде находятся в контакте с гражданами Израиля и пытаются помочь им», — сказал Хайят.
Где сейчас находится группа «Би-2»
В консульском отделе посольства России в Таиланде сообщили, что участники группы «Би-2» в настоящее время находятся в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке.
«Мы получили уведомление от иммиграционных органов Таиланда о том, что данные граждане РФ находятся в центре временного содержания иммиграционного бюро полиции Таиланда», — объяснили ТАСС в консульском отделе.
Отмечается, что в центр временного содержания они были доставлены 29 января, а власти Таиланда попросили российских дипломатов провести проверку наличия или отсутствия гражданства у задержанных, а также уточнить информацию о возможных совершенных ими правонарушениях.
Что будет с музыкантами «Би-2», если они вернутся в Россию
Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru предположил, что если участники рок-коллектива будут депортированы из Таиланда в Россию, то они не смогут избежать административного или уголовного наказания.
«Наиболее вероятный вариант, согласно тенденциям последнего времени, что их изначально задержат по административной статье и назначат наказание в виде административного ареста на 10–12 суток. Обычно пока человек содержится под арестом, органы проводят доследственную проверку и возбуждают уголовное дело. Соответственно, после отбывания административного ареста человека вновь задерживают», — пояснил он.
Жорин также считает, что развитие событий может пойти в другом ключе, когда музыкантов сразу же задержат в рамках уголовного дела.
24 января участники группы выступили на сцене клуба Illuzion Phuket на курортном острове Пхукет. Сразу после завершения концерта «Би-2» арестовали. Причиной ареста стало нарушение визового режима — музыканты приехали в Таиланд в качестве туристов и не имели права выступать без рабочей визы.
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