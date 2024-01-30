Последние новости шоу-бизнеса 30 января: что с Кудрявцевой, SHAMAN, Лолитой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Лера Кудрявцева, SHAMAN, Лолита Милявская

Телеведущая Лера Кудрявцева продолжает сталкиваться с критикой после скандала на шоу «Привет, Андрей!», а певец SHAMAN получил новый контракт на 15 млн рублей. Что с исполнительницей Лолитой Милявской, какие известны последние новости шоу-бизнеса 30 января?

Какие известны последние новости про Кудрявцеву

Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в центре скандала после участия в программе «Привет, Андрей!». В ходе шоу она вылила стакан воды на одну из участниц Елену. Героиня передачи приехала в Москву на встречу с сыном, которого она родила и бросила в общественном туалете.

Кудрявцева уточнила, что во время съемок была потрясена историей героев, поэтому не сдержала эмоций.

«Я вижу глаза этого паренька. Раненый. И понимаю, что никогда эту его боль не понять ни нам, ни кому бы то ни было. И просто выливаю стакан воды на эту женщину. От бессилия! От злости! От боли за пацана», — сказала она.

Несмотря на объяснения, поведение Кудрявцевой раскритиковали зрители и коллеги по шоу-бизнесу. Так, актер Станислав Садальский назвал «позором» ее поступок и предложил ей поступать подобным образом на телеканале НТВ, где она ведет программу «Звезды сошлись».

«Мать встретилась с сыном. Ее унизили перед сыном. Но только вы не ее оскорбили, меня как зрителя, сердце сжалось, а каково было ребенку, который впервые увидел маму. <...> Прости, парень, ведущая помойного канала не ведает, что творит», — заявил Садальский.

После критики в свой адрес Кудрявцева опубликовала сообщение в личном Telegram-канале: «Не утруждайтесь, приоритеты другие, чего всем желаю».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лера Кудрявцева

Какие известны последние новости про SHAMAN

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сейчас находится во всероссийском туре «Я русский». Помимо концертов в рамках гастролей, летом он споет на праздничном концерте в честь 95-летия Магнитогорска. По данным портала «Магнитогорск онлайн», часовое выступление артиста обойдется местному концертному объединению в 15 млн рублей.

«Концерт оплатят за счет бюджетных средств. Сумма согласована с заместителем мэра Магнитогорска по социальным вопросам Натальей Сафоновой и начальником управления культуры города Младой Кудрявцевой», — сообщает источник.

Также известно, что в договоре с артистом прописано правило о недопущении использования ненормативной лексики и политической агитации.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub»

Какие известны последние новости про Лолиту

В России продолжают отменять концерты певицы Лолиты Милявской после ее участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Артистка приняла сложившуюся ситуацию и посвятила себя заботе о матери и дочери.

По данным MK.RU, Лолита из-за отмены концертов лишилась миллионов рублей. Несмотря на отсутствие выступлений, она заверила, что не намерена уезжать за границу.

«Мне всегда было комфортно работать только у нас. И желание покорить мир никогда не посещало. <...> Там своих достаточно. И не забывайте, что я запрещена на Украине давно и, как следствие, запрещена в Европе с концертами», — уточнила она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Депутаты Госдумы в разговоре с NEWS.ru предложили Лолите и другим лишившимся концертов после участия в вечеринке артистам «разделить свою жизнь с народной судьбой» и поехать в зону СВО. При этом Милявская ранее говорила, что намеренно обходит стороной вопросы спецоперации.

«Если начну говорить все, что думаю, прилетит со всех сторон. У меня же на Украине также есть родственники по папиной линии», — объясняла она.

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