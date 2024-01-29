Кудрявцева, три брака, поддержка Пугачевой: как живет Екатерина Гордон

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Екатерина Гордон

Юрист, общественный деятель и телеведущая Екатерина Гордон в 2022 году третий раз стала мамой. Как она живет сейчас, что известно про ее личную жизнь?

Чем известна Гордон

Екатерина Гордон (девичья фамилия — Подлипчук) родилась 19 октября 1980 года в Москве. Высшее образование она получила на факультете социальной психологии в Московском государственном педагогическом университете.

После получения диплома о высшем образовании Гордон поступила на Высшие курсы сценаристов и режиссеров (ВКСиР).

Гордон вела многие программы, среди которых «Времечко», «Разговор без правил», «Другая сторона легенды» и другие.

В 2009 году она создала музыкальную группу Blondrock. В 2010 году коллектив послал заявку на участие в Евровидении и прошел в полуфинал национального отбора.

В 2013 году сразу несколько исполнителей включили в свои альбомы песни Гордон. Среди них Дмитрий Колдун («Сердцем»), Анжелика Агурбаш («Пустое сердце») и Ани Лорак («Забирай рай»).

В 2010 году телеведущая зарегистрировала ООО «Гордон и сыновья». Компания занимается делами Арбитражного суда, банкротством юридических лиц и семейным правом.

В 2015 году Гордон стала студенткой Московской государственной юридической академии.

В 2017 году телеведущая заявила, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Однако в 2018 году от этой идеи она отказалась.

Что известно о личной жизни Гордон

Первым мужем Екатерины Гордон стал телеведущий Александр Гордон, который был старше ее на 16 лет. Пара поженилась в 2000 году. Спустя шесть лет супруги развелись, но Екатерина оставила себе фамилию экс-супруга. Она заявляла, что рассталась с Гордоном из-за его проблем с алкоголем.

В 2011 и 2013 годах Гордон дважды выходила замуж за адвоката Сергея Жорина. В 2012 году у пары родился сын Даниил. Гордон утверждала, что бывший супруг избивал ее.

В 2017 году телеведущая родила второго сына Серафима. Имя его отца она не рассекретила.

В 2022 году Гордон вышла замуж третий раз — за бизнесмена Виктора Харкалиса.

«Впервые в жизни я вышла замуж не через неделю, а через года. Не хочу давать никаких рекомендаций, я не знаю, как надо. Надо по сердцу, надо по любви. Если голова при этом работает, то это отлично. Сразу сообщаю: брачного контракта нет», — прокомментировала она.

В том же году Екатерина родила третьего сына Теодора.

Что известно о дружбе Гордон с Кудрявцевой

Близкой подругой Екатерины Гордон является телеведущая Лера Кудрявцева. Именно она стала крестной мамой ее младшего сына.

Кроме того, в 2023 году знаменитости создали группу «Зависть» и записали дуэт. Песня получила название «Дамы за 30».

«Я колупалась многие годы со своими не нужными практически никому лирическими песнями. Кто из артистов не хочет, чтобы у него продюсером была Лера Кудрявцева? Я понимаю, что в моих врагах теперь Лазарев, Малиновский, Киркоров, да все!» — заявила Гордон.

Несколько дней назад Кудрявцева оказалась в центре скандала из-за того, что в ходе программы «Привет, Андрей!» вылила на героиню стакан воды. Она эмоционально отреагировала на историю музыканта и бросившей его матери. Однако в конце выпуска извинилась за свой поступок.

В Сети многие не поддержали Кудрявцеву и заявили, что она «слишком много себе позволяет». При этом Гордон заступилась за подругу. Она призвала не заниматься «героизацией кукушек» и подчеркнула, что женщины, оставляющие своих детей, не заслуживают ничего, кроме презрения.

«Сразу сообщу морализаторам, что в программе „Привет, Андрей!“ Лерыч сделала то, что сделала бы половина здравой аудитории», — высказалась юрист.

Что Гордон говорила про Пугачеву

В 2022 году Катя Гордон поддержала народную артистку СССР Аллу Пугачеву, которая попросила включить ее в список иноагентов вслед за мужем юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Я считаю, что преследовать людей за мнение нельзя. Толпе страшно называть реальных врагов, она боится. Потому певицу и комика легче сделать врагами родины», — прокомментировала телеведущая.

Гордон добавила, что считает поведение Примадонны «женской и человеческой позицией». По мнению юриста, заявления певицы вполне корректны.

Что Гордон говорила про спецоперацию

Екатерина Гордон заявляла, что переживает из-за того, что «ненавидящий Россию президент США Джо Байден и англосаксы без пяти минут направили ракету на Кремль не без помощи „братского государства“».

«И я не хочу, чтобы нацистские ублюдки сносили памятники солдатам, убивали людей и призывали мочить русских или любую другую национальность», — говорила Гордон.

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