Гордон поддержала Кудрявцеву после скандала на программе Малахова Гордон поддержала Кудрявцеву, плеснувшую водой в героиню шоу Малахова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Российская телеведущая Екатерина Гордон оправдала Леру Кудрявцеву после скандала на программе Андрея Малахова. По ее словам, плеснув в одну из героинь передачи водой из стакана, она сделала то, что должна была сделать. Ее примеру последовала бы половина здравой аудитории, отметила Гордон, призвав не заниматься «героизацией кукушек».

Сразу сообщу морализаторам, что в программе «Привет, Андрей!» Лерыч сделала то, что сделала бы половина здравой аудитории, особенно те из них, кто в теме и в благотворительности не раз в году эсэмэской, а серьезно, — написала Гордон под фотографией с подругой в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Программа была посвящена Году семьи в РФ. Одним из героев передачи стал парень, воспитанный приемной семьей и впервые встретившийся в студии со своей биологической матерью.

Кудрявцева плеснула водой в лицо гостье программы «Привет, Андрей!» Елене Мохневой, приехавшей в Москву на встречу с сыном, которого она родила и бросила в общественном туалете. Не выдержав происходящего в студии, артистка покинула студию. Позднее она объяснила в своем Telegram-канале, что у нее просто «упало забрало» от сочувствия к юноше.

Абсолютно поддерживаю свою подружку. И скажу честно: ничего кроме презрения к матерям, оставляющих своих детей, я не испытываю, — резюмировала Гордон.

Ранее Кудрявцева опровергла слухи о том, что она ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова, из-за затопленной им квартиры. Теледива назвала подобные публикации «враньем».