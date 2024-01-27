Внук, обет безбрачия, «Битва экстрасенсов» и НЛО: как живет Вера Сотникова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вера Сотникова

Телеведущая Вера Сотникова впервые после полуторагодового перерыва появилась на публике. Почему артистка стала редко выходить в свет, что известно о ее личной жизни?

Где заметили Веру Сотникову

Актриса появилась на дорожке 22-й церемонии вручения премий Российской академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел». На Сотниковой был молочный брючный костюм, плечи которого были украшены бисерной вышивкой, в руках она держала маленькую золотистую сумку.

Дизайнер Ксения Князева сочла образ актрисы избыточным: по ее словам, на звезде слишком много аксессуаров. По мнению эксперта, обилие деталей создало дополнительный ненужный объем. Кроме того, Князева считает, что Сотниковой сделали слишком яркий макияж.

«Если убрать все с плеча и оставить металлическую заколочку, было бы намного лаконичнее. Вера красивая женщина, но макияж у нее совсем не современный. В макияже Сотниковой лучше придерживаться чего-то более легкого», — заключает дизайнер.

Как Вера Сотникова относится к экстрасенсам и НЛО

С 2015 года актриса является одной из ведущих телевизионной программы «Битва экстрасенсов», которая выходит на телеканале ТНТ. Недавно стало известно, что Сотникова станет ведущей передачи «Экстрасенсы. Реванш» и будет оценивать работу участников со сверхспособностями вместе с Ильей Ларионовым.

Артистка признавалась, что верит в уникальные способности героев программы. Сотникова подчеркивала, что ей не сообщают сценарий выпуска и подробности она узнает только во время нанесения грима.

«Наиграть такое невозможно, когда у тебя текут слезы и перехватывает дыхание... У нас на программе иногда происходят чудеса. И я порой нахожусь в шоке и очень долгое время отхожу от некоторых вещей. Больше всего изумляют какие-то незапланированные вещи. <...> Когда экстрасенс просматривает ситуацию, говорит правду, которую не знал никто никогда... Невозможно не поверить!» — рассказала Вера Сотникова в интервью Наташе Барбье.

Кроме того, Сотникова верит в НЛО. Она считает, что инопланетяне долгое время жили среди людей, пока не началась пандемия коронавируса. По ее мнению, инфекция спугнула представителей неземной цивилизации.

«18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты», — сообщила она в программе Андрея Малахова.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Вера Сотникова

Что известно о личной жизни Веры Сотниковой

За плечами телеведущей целая череда романов, за которую StarHit однажды окрестил ее «Казанова в юбке». Единственным законным супругом актрисы был Юрий Никольский, от которого она родила сына Яна. С остальными мужчинами актриса предпочитала не регистрировать брак.

За Сотниковой ухаживало большое количество мужчин, в том числе немецкий бизнесмен Эрнст Пиндур. Он баловал актрису дорогими подарками, купил ей квартиру в Москве и автомобиль и даже пригласил переехать к себе, однако артистка отказала, предложив продолжить встречи в столице России.

«Подумала: «И что я буду там делать? Борщи варить?» Сказала: «Нет, Эрнст. Не дай бог!» И предложила ему такую модель: «Я в Москве, в театре, в кино, а ты приезжать будешь», — откровенничала Сотникова в программе «Судьба человека».

На протяжении семи лет актриса встречалась с музыкантом Владимиром Кузьминым, однако со временем роман превратился в рутину. Возлюбленный не баловал артистку вниманием, хотя она помогала ему с организацией выступлений и даже снялась в пяти его клипах.

«Если бы я знала, что он с Пугачевой, то я бы ни-ни. Но я не знала, и у нас случился бурный роман. Это было интересно, страстно, творчески», — вспоминала Сотникова.

После наступившего кризиса у актрисы завязался роман с Ренатом Давлетьяровым. Несмотря на ухаживания (ухажер приобрел двухкомнатную квартиру для сына артистки Яна, а трехкомнатную в Волгограде — для ее мамы), Сотникова не могла терпеть скандальный нрав и ревность возлюбленного и ушла от него, писал Starhit.

В СМИ ходили слухи о романах актрисы с Эдгаром Запашным и финалистом «Битвы экстрасенсов» Григорием Кузнецовым, однако та отвергала эту информацию. Сама актриса рассказал, что взяла своеобразный обет безбрачия.

«Ну только если за какого-нибудь супермиллиардера, которые мне оплатит все мои проекты», — сказала Сотникова в передаче «Секрет на миллион».

Отдушиной для Сотниковой остается сын Ян и 15-летний внук Максим. Артистка живет в загородном доме, который расположен в комплексе «Подушкино-таун», где принимает гостей и журналистов, однажды у нее в гостях была передача «Идеальный ремонт».

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