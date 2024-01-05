Турция, благодарность Путина, секреты красоты: как живет Екатерина Андреева

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Екатерина Андреева

Телеведущая Екатерина Андреева известна как ведущая программы «Время» на Первом канале. В прошлом году в Сети появились слухи об ее эмиграции. Зачем она уезжала в Турцию и почему периодически пропадает из эфира Первого канала?

Чем известна Андреева

Екатерина Андреева родилась 27 ноября 1965 года (по другим данным — в 1961 году) в Москве, в семье заместителя председателя Госснаба СССР. Сама телеведущая говорит, что родилась в 1965 году, однако некоторые СМИ и источники утверждают, что на самом деле год ее рождения — 1961-й.

После окончания средней школы она поступила в юридический вуз. Перевелась с юридического факультета ВЮЗИ на исторический факультет Московского областного педагогического института, который окончила в 1990 году.

Карьеру на телевидении Андреева начала в 1990-е годы. В 1997 году ее позвали в программу «Время» на Первом канале сначала временно, на замену ушедшей в отпуск коллеге, а вскоре — на постоянную работу.

В 2007 году она получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая. Кроме того, Андреевой неоднократно присуждались государственные награды, среди которых орден Дружбы и благодарность от президента России Владимира Путина.

Что известно о личной жизни Андреевой

Первым супругом Екатерины Андреевой был друг детства Андрей Назаров, она вышла за него замуж еще в студенческие годы. В браке родилась дочь Наталья. Причину развода с Назаровым телеведущая не раскрывает.

Второй муж Андреевой — югославский футболист и бизнесмен Душко Петрович.

Почему Андреева уходила с Первого канала

В 2009 году в СМИ появились слухи об увольнении Екатерины Андреевой с Первого канала. В тот момент телеведущая пропала с экранов, вместо нее выпуски вела Анна Павлова. Однако позже на Первом канале заявили, что Андреева не уволена, а просто перешла на другой график работы.

В 2018 году она вновь пропадала из эфира. Несмотря на слухи, спустя время телеведущая вернулась к работе, но стала работать на другие часовые пояса. Позже Андреева появилась и в обычном эфире, с тех пор она ведет программу в привычное время.

Что Андреева говорила про спецоперацию

В 2022 году Екатерина Андреева поддержала проведение спецоперации. В том же году она была внесена в санкционный список Канады «российских агентов дезинформации».

Телеведущая высказывалась по поводу ненависти к русским людям. По ее мнению, хейт по национальному признаку — это нацизм и фашизм.

«И засмердело Гитлером, Геббельсом, Гиммлером и Гессом», — написала она в соцсетях.

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва» Екатерина Андреева

Почему Андреева уезжала из России

В 2022 году Екатерина Андреева уехала в Турцию. Тогда журналист Ксения Собчак опубликовала в соцсетях снимок Андреевой, сделанный в аэропорту по пути в Стамбул, и пошутила, что ее могут заподозрить в эмиграции.

«Насчет Андреевой тоже будут орать, что она сбежала из страны, как Собчак сбегает каждые две недели (ну то есть вылетает в очередную командировку или отпуск с ребенком)», — написала она.

Андреева тогда подтвердила свой отъезд в Турцию. Она объяснила, что цель ее поездки была туристической.

«Где-то там в старинных улочках прячется „Айя-София“, но мой путь лежит дальше, к границе Сирии, в легендарный город Урфа, город пяти пророков, где жил и Авраам. Это место силы, и я хочу подпитаться этой силой, чтобы передавать ее дальше по цепочке: любовь, сила, вера и надежда», — сообщила телеведущая в микроблоге.

Какие секреты красоты есть у Андреевой

Екатерина Андреева не называет свой точный возраст и год рождения, однако поклонники всегда обращают внимание на то, что она молодо выглядит и практически не меняется.

Телеведущая утверждает, что не делала пластические операции. При этом у нее есть свои секреты красоты. Например, она спит только на ортопедической подушке и только при температуре не выше +17 градусов.

Также большую роль в жизни Андреевой играет спорт, особенно йога и растяжка. Кроме того, телеведущая не ест мясные продукты и полностью исключила из рациона коровье молоко. При этом в ее меню есть творог, яйца и рыба.

Андреева часто советует женщинам не экономить на косметике и покупать качественные средства. Но самое главное, по ее мнению, это не нервничать, никому не завидовать и мыслить позитивно.

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