«Я выбрала ОАЭ из-за безопасности»: куда пропала Виктория Лопырева

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Виктория Лопырева

Телеведущая Виктория Лопырева переехала из России в ОАЭ, где занимается проектами и воспитанием сына. Как она живет сейчас, что известно о личной жизни модели?

Чем известна Лопырева

Виктория Лопырева родилась 26 июля 1983 года в Ростове-на-Дону. Она окончила Ростовский государственный экономический университет, но менеджерской работе предпочла карьеру модели: участвовала во многих конкурсах красоты, стала победительницей «Фотомодели Дона» и «Ростовской красавицы».

В 2003 году в возрасте 20 лет Лопырева получила титул «Мисс Россия». В 2005 году она стала соведущей программы «Вопрос, еще вопрос» на НТВ, затем вела передачу о моде на МУЗ-ТВ.

Помимо этого, модель работала в передаче «Футбольная ночь» на НТВ вместе со спортивным комментатором Георгием Черданцевым.

Во время чемпионата мира по футболу в России 2018 года Лопырева была послом своего родного города Ростова-на-Дону на ЧМ. Перед чемпионатом телеведущая принимала участие в жеребьевке турнира в Кремле. С 2017 года она является послом ФИФА.

Что известно о личной жизни Лопыревой

В 2011 году Виктория Лопырева встречалась с певцом Владом Топаловым. Модель снялась в его клипе «Научиться без тебя дышать», но менее через год пара рассталась.

В 2012 году у Лопыревой начались отношения с футболистом Федором Смоловым. В начале 2013 года они сообщили о помолвке. Спустя время Лопырева и Смолов организовали торжественную церемонию на Мальдивах, где обменялись кольцами. В 2015 году они расстались, так и не поженившись.

Также телеведущей приписывали роман с народным артистом России Николаем Басковым. Однако в недавнем интервью Надежде Стрелец Лопырева заявила, что они с певцом «очень хорошие друзья».

«А что говорить? Мы — очень хорошие друзья. Мне кажется, в этом ответе все понятно», — сказала модель.

В 2019 году Лопырева вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова, от которого родила сына Марка-Лионеля.

Отношения телеведущей и предпринимателя активно обсуждались в прессе, поскольку, по информации СМИ, Лопырева увела возлюбленного у дочери строительного магната и своей подруги Таты Карпетян. Сама модель говорила, что никогда не дружила с экс-женой Булатова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Мне было непонятно, почему в тот момент все вопросы были ко мне. Не будем обесценивать мужчину, который делает выбор. Но все спрашивали с меня. Я никого не заколдовала, насильно не привязывала. Так случилось. У этой медали есть две стороны, но вторую никто никогда не видел и не слышал, так как я не подливала масла в огонь. Хотя мне было что сказать. На тот момент, по словам Игоря, его вещей уже не было дома. А мы с ней никогда не были подругами. А когда я узнала, что она беременна, я сама уже была в положении. С его слов я знала, что между ними отношений уже нет», — комментировала она.

Сейчас Лопырева и Булатов не живут вместе, но они по-прежнему женаты.

«Мы женаты, но живем отдельно. В каждом браке существуют кризисные годы. У нас есть проблемы, но я искренне надеюсь, что нам хватит мудрости, уважения и любви, в первую очередь к нашему сыну, чтобы правильно выйти из этой ситуации», — объяснила она.

Почему Лопырева уехала из России

Сейчас Виктория Лопырева вместе с сыном живет в ОАЭ. Она объясняла, что выбрала Дубай из-за безопасности и климата.

«Я выбрала ОАЭ из-за безопасности, климата (я люблю тепло), локации (удобно путешествовать), возможностей продолжать международную карьеру (Expo, World Cup), возможности видеть своих друзей из разных стран, хорошей школы для сына, удобной временной зоны и возможности летать домой в любое время», — рассказывала модель.

Она также отметила, что получила золотую резидентскую визу ОАЭ, которая выдается на 10 лет.

Что известно о долгах Лопыревой

В ноябре 2023 года появилась информация о том, что Виктория Лопырева не оплатила транспортный налог в размере 118 тысяч рублей. Она также должна уплатить налог на имущество и накопившиеся за него пени, пени за транспортный налог и штраф за несданную налоговую декларацию.

Также сообщалось, что модель четыре месяца бесплатно жила в турецком отеле Rixos Belek по «некоторой договоренности», за что платила дубайская компания ENTINBERG GROUP. Этой фирме Лопырева потом обещала вернуть деньги. Отдых телеведущей по системе «все включено» обошелся в €77,3 тысячи.

В итоге суд вынес решение в пользу модели из-за отсутствия доказательств. Сама Лопырева заявляла, что впервые слышит о подобной ситуации.

«Первый раз слышу. Узнаю детали. Полагаю, это вопрос моего супруга с его партнерами, к которым я не имею никакого отношения», — говорила она Super.ru.

Также телеведущая опровергла слухи про неоплаченный транспортный налог.

Чем сейчас занимается Лопырева

С 2014 года Виктория Лопырева проводит в Дубае гала-ужин Russian Gala, на который она приглашает гостей со всего мира. Она рассказала, что мероприятие отменялось последние два года.

«Это было бы неправильно — в последние два года проводить подобное мероприятие, устраивать пир во время чумы», — пояснила Лопырева.

В ОАЭ она продолжает заниматься проектами и воспитанием сына. При этом телеведущая подчеркнула, что не исключает возможности возвращения в Россию.

«Если бы в Москве было море и было потеплее, то это был бы лучший город на Земле. Я все там люблю. Не исключаю, что года через два туда вернусь», — подчеркнула телеведущая.

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