Работа в США и молчание про СВО: как живет уехавшая из России Ольга Шелест

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ольга Шелест

Телеведущая Ольга Шелест последний раз появлялась на экране год назад в программе «Пятеро на одного» на канале «Россия 1». После этого она пропала из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Куда уехала артистка и чем она сейчас занимается?

Куда уехала Ольга Шелест

Ольга Шелест исчезла из публичного пространства после начала спецоперации. Она изредка публикует снимки в соцсетях, однако не уточняет, где находится.

В окружении телеведущей рассказали, что она уволилась со всех мест работ — радиостанций и телеканалов — и переехала в США вместе с мужем, продюсером и режиссером Алексеем Тишкиным, и детьми.

«Шелест уехала за границу. Язык вся семья знает хорошо, у мужа есть работа», — поделился инсайдер с KP.RU.

Шелест и Тишкин уже жили в Нью-Йорке более десяти лет назад, когда у продюсера там было много работы. Позже семья иногда приезжала в США. Пара даже зарегистрировала брак в Нью-Йорке. Дочек Шелест тоже рожала за океаном: в 2013 году — Музу, в 2015 году — Айрис. Соответственно, наследницы телеведущей имеют двойное гражданство.

Последние годы семья жила в Подмосковье. Дети Шелест посещали в Москве англоязычную школу, поэтому проблем с языковой адаптацией за границей ни у кого нет, подчеркнул источник.

Неизвестно, обзавелись ли Шелест с Тишкиным недвижимостью в США. На вопросы о том, вернется ли семья на родину, телеведущая не отвечает, так же как и не комментирует политическую ситуацию. Но публикации в соцсетях она теперь делает на английском.

Чем Шелест может заниматься за границей

По словам друзей Ольги Шелест, она продолжает работать за границей, однако понять, чем именно занимается телеведущая в США, не представляется возможным. В микроблоге она публикует нейтральные записи, представляющие зарисовки из жизни: гуляет с собакой, регулярно выходит на пробежки и наслаждается семейным бытом. Супруг Шелест работает в США продюсером.

Ничего о спецоперации и России артистка не говорит. Неизвестной также остается ее причина увольнения с федерального канала и быстрый отъезд из страны. В Сети подозревают, что телеведущая временно уехала в США и планирует вернуться домой.

Чем известна Ольга Шелест

Ольга Шелест — лауреат телевизионной премии ТЭФИ. Вела программу «Бодрое утро» и несколько других шоу на MTV, а также на «России 1», МУЗ-ТВ, СТС, ТВЦ и других телеканалах. Телеведущая неоднократно была комментатором конкурсов «Евровидение» и «Детское Евровидение».

Шелест также известна как актриса дубляжа и озвучивания. Она является русским голосом мамонтихи Элли в мультфильме «Ледниковый период 2» и его продолжениях. Кроме того, она озвучила героиню Мишель Родригез в полнометражном анимационном фильме «Смурфики: Затерянная деревня».

Читайте также:

Отъезд из РФ, уход с Первого канала: куда пропал Познер после начала СВО

Конфликты со звездами и закрытие ЖЖ: куда пропала блогер Лена Миро

Составлен список российских артистов, которые пропали после начала СВО