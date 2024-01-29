Садальский разнес Кудрявцеву после скандала в программе Малахова Садальский назвал Кудрявцеву «ведущей помойного канала» после скандала в эфире

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Станислав Садальский

Российский актер Станислав Садальский в своем блоге в ЖЖ осудил телеведущую Леру Кудрявцеву после скандала в программе Андрея Малахова. Поступок звезды, плеснувшей водой в героиню шоу, он назвал «позором». По мнению Садальского, «ведущая помойного канала не ведает, что творит».

Мать встретилась с сыном. Ее унизили перед сыном. Но только вы не ее оскорбили, меня как зрителя, сердце сжалось, а каково было ребенку, который впервые увидел маму, — написал актер.

По его словам, было бы справедливо, если б Кудрявцева «облила бы своих гостей нтвшных, которые и за миллион не хотят рассказывать наболевших историй».

Прости, парень, ведущая помойного канала не ведает, что творит, — резюмировал Садальский.

Кудрявцева плеснула водой в лицо гостье программы «Привет, Андрей!» Елене Мохневой, приехавшей в Москву на встречу с сыном, которого она родила и бросила в общественном туалете. Не выдержав происходящего в студии, артистка покинула студию. Позднее она объяснила в своем Telegram-канале, что у нее просто «упало забрало» от сочувствия к юноше.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин раскритиковал телеведущую Леру Кудрявцеву после скандала в программе Андрея Малахова. Он назвал теледиву «бессовестной рожей», напомнив, что Кудрявцева не навещала сына, пока ему не исполнилось 16 лет. Разин подчеркнул, что ему жаль многодетную мать, которую ведущая унизила на всю страну. По его словам, женщина пережила настоящий шок.