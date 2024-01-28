Разин осадил Кудрявцеву после скандала в шоу Малахова Разин назвал Кудрявцеву «бессовестной рожей» после скандала у Малахова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Разин

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин раскритиковал телеведущую Леру Кудрявцеву после скандала в программе Андрея Малахова, в ходе которого она плеснула водой в героиню шоу. В сторис Instagram (деятельность в РФ запрещена) он назвал теледиву «бессовестной рожей», напомнив, что Кудрявцева не навещала сына, пока ему не исполнилось 16 лет.

Лера, как тебе не стыдно? Ты же бросила Жана. Родила, оставила его. Кстати, он не является сыном Сергея Ленюка. Он записал его на себя и воспитывал 16 лет, — заявил продюсер.

Разин подчеркнул, что ему жаль многодетную мать, которую Кудрявцева унизила на всю страну. По его словам, женщина пережила настоящий шок.

Эта женщина сейчас пережила шок, но она не понимает, что ее облила женщина, которая тоже бросила и до 16 лет даже не навещала сына. Ездила по всем партийным зонам, выступала. А мама Ленюка, Надежда Петровна, воспитывала твоего сына. Бессовестная ты рожа! — сказал Разин.

Кудрявцева плеснула водой в лицо гостье программы «Привет, Андрей!» Елене Мохневой, приехавшей в Москву на встречу с сыном, которого она родила и бросила в общественном туалете. Не выдержав происходящего в студии, артистка покинула студию. Позднее она объяснила в своем Telegram-канале, что у нее просто «упало забрало» от сочувствия к юноше.

Ранее Кудрявцева опровергла слухи о том, что она ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова, из-за затопленной им квартиры. Теледива назвала подобные публикации «враньем».