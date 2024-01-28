«У меня падает забрало»: Кудрявецева окатила водой гостью Малахова Лера Кудрявцева плеснула водой в лицо бросившей сына гостье шоу Малахова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лера Кудрявцева

Российская телеведущая Лера Кудрявцева плеснула водой в лицо гостье программы «Привет, Андрей!» Елене Мохневой, приехавшей в Москву на встречу с сыном, которого она родила и бросила в общественном туалете. Не выдержав происходящего в студии, артистка покинула студию. Позднее она объяснила в своем Telegram-канале, что у нее просто «упало забрало» от сочувствия к юноше.

Виктор, сын героини, простил родную мать в эфире шоу. Встретившись в студии программы, они обнялись, а гости передачи слушали их историю со слезами на глазах. Женщину посадили за один стол рядом с сыном и Лерой Кудрявцевой.

Пришла, поплакала — ее простить что ли надо? <...> Это не то что со зла. Это от ужаса за пацана. У меня реально нет слов. Бросить своих детей, пятерых! А как они живут? А как они жили? — возмутилась Кудрявцева.

После случившегося телеведущая разнервничалась. Сказав, что у нее трясутся руки, она покинула студию.

Кудрявцева объяснила, что история молодого человека и бросившей его матери потрясала ее «своей чудовищностью». По словам телеведущей, в один момент у нее просто «упало забрало», и она вылила стакан воды «от бессилия, злости и боли за пацана».

Паренек пришел потом ко мне в гримерку. Мы обнялись и молча стояли. А я плакала... Какой же у меня дурацкий характер! Ведь можно сделать лицо кирпичом и пропустить мимо своей души. А у меня не получается, — поделилась она эмоциями.

Кудрявцева ранее опровергла новости о том, что она ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова, из-за затопленной им квартиры. Теледива назвала «враньем» соответствующие публикации в СМИ.